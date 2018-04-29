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Футбольное выражение или нет? Тест
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Футбольное выражение или нет? Тест 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Предлагаем угадать, какие из этих английских фраз связаны с футболом, а какие нет.
«Чемпионат» совместно со школой английского языка Skyeng продолжает помогать готовиться к чемпионату мира, ведь знание иностранного языка летом лишним точно не будет.
В прошлый раз мы предложили вам перевести и угадать прозвища сборных, которые приедут на турнир в Россию.
Сегодня задача посложнее. Предлагаем несколько английских выражений, а вы должны угадать, имеют ли они отношение к футболу.
Тест также можно пройти, перейдя по ссылке.
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