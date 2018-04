Необычный гол российского защитника — вратарь «Бостона» был в бешенстве (видео)

1. ПОБЕДА «БОСТОНА»

А ведь «Торонто» тоже был хорошей перспективной командой с отличным большинством, акцентом на атаку и сильным тренером Майком Бэбкоком. Но «Бостон» размотал «Мэйпл Лифс» в первых двух матчах с общим счетом 12:4.

MIKHAIL SERGACHEV BURIES THE WRISTER FOR A POWER PLAY GOAL! ALL WHILE RASK'S SKATE BLADE WAS OFF! I HAVE NEVER SEEN THIS BEFORE!#NHLBruins 3 — 2 #GoBolts pic.twitter.com/sZIB8CirbR — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 28 апреля 2018 г.

Описывать все восемь голов нет смысла. Обращу внимание на один — молодой защитник «Тампы» Михаил Сергачев ловко бросил от синей линии в большинстве. И забил, но это вызвало резкое возмущение у голкипера «Бостона» Туукки Раска. Оказывается, прямо перед этим у него отвалилось лезвие от конька. И хоккеистам не надо объяснять, что это такое. Ты сразу начинаешь хромать на одну ногу, у тебя теряется координация. Мало того, что ты выглядишь клоуном, так еще и травму можно получить.

Раск размахивал руками, но судья так и не остановил встречу. Гол забили? Твои проблемы, Туукка. Просто тебе не повезло.

Никита Кучеров получил «-2» за полезность. Андрей Василевский пропустил пять шайб после 23 бросков. В общем, все плохо для «Тампы». И теперь нужно брать второй матч дома, иначе — катастрофа.

2. «ВЕГАС» ПРОИГРАЛ

Ого, смотрите — «Вегас» потерпел первое поражение в истории! В том смысле, что «Голден Найтс» взяли первую серию у «Лос-Анджелеса» со счетом 4-0, а в первом же матче второго раунда уничтожили «Сан-Хосе» — 7:0.

Но когда так громишь кого-то в плей-офф, в следующей игре часто случается реванш. Вот его «акулы» и взяли, хотя после дубля Уильяма Карлссона в начале второго периода «Вегас» вел 2:0 — все думали, что «Шаркс» снова не отскочат.

Но все-таки «Сан-Хосе» спасся, дотянув матч на жилах до второго овертайма. При этом «Шаркс» заметно перебросали «Вегас» (47-29), были лучше по блокам (36-27) и даже реализовали два большинства. Причем одно из них было именно в овертайме, когда игрок «Вегаса» был удален за зацеп клюшкой.

LOGAN. COUTURE. OVERTIME WINNER! SHARKS TAKE IT 4-3 IN 2OT!#VegasBorn 3 — 4 #SJSharks

(Series Tied At 1) pic.twitter.com/Q1oaxeZH95 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 29 апреля 2018 г.

Победа «Сан-Хосе», одержанная титаническими усилиями. «Вегас» потерял преимущество домашнего льда в серии. Но если «Шаркс» не будут так дальше прыгать выше головы, то «Голден Найтс» их обязательно накажут. Это очень опасные ребята.

3. «БАФФАЛО» ВЫИГРАЛ ЛОТЕРЕЮ

Очень важная драфт-лотерея прошла в НХЛ. «Баффало» имел наибольшие шансы — и в итоге получил первый номер драфта. В истории этого клуба такое случалось лишь дважды, и в обоих случаях «Сэйбрз» выбирали суперзвезд. И вот третий случай. Нет сомнений, что «клинки» возьмут шведского вундеркинда Расмуса Далина — это фантастическое усиление, вокруг этого игрока можно строить команду.

Проснулись? Вот изучайте драфт-лотерею #NHLDraft pic.twitter.com/njkRb3ZDnL — VDekhtyarev (@hockeysportfm) 29 апреля 2018 г.

Второй номер выпал «Каролине», хотя она имела очень маленькие шансы. И это неплохо — там может оказаться наш Андрей Свечников (40+32=72 очка в 44 матчах за клуб «Бэрри Колтс»). Команда молодая, там дадут играть. Можно стать лидером, и «Каролина» — это не дно, а претендент на выход в плей-офф.

Третий номер у «Монреаля», и там точно окажется Свечников, если его не возьмут «ураганы». Тогда Андрей станет наследным принцем в команде, которая провалила все, что только можно. Его раскрутят до невероятных высот и будут строить вокруг него новый «Монреаль». Это будет тоже впечатляющий поворот в карьере.

Дальше идут «Оттава» и «Аризона» — это плохие варианты. Затем — «Детройт», и там было бы здорово оказаться, чтобы играть со старшим братом Евгением в одном звене. Но у «Ред Уингз» сейчас плохие перспективы, и как мне сказали эксперты, Андрею Свечникову туда лучше не попадать.

В общем, «Каролина» или «Монреаль». Оба варианта — нормальные.

ТАБЛО ДНЯ Тампа-Бэй — Бостон — 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

Джирарди, СЕРГАЧЕВ — Рик Нэш , Бержерон, Рик Нэш, Маршан, Бержерон, Дебраск

ТБ: Кучеров (0+0; -2, 0, 2, 18.38)

Сергачев (1+0; 0, 0, 4, 16.56)

в Василевский (23-18; 78,3%, 59.18)

Счет в серии: 0-1 Вегас — Сан-Хосе — 3:4 ОТ2 (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 0:1)

Карлссон, Карлссон, Шмидт — Бернс, Кутюр, Бернс, Кутюр

Счет в серии: 1-1 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.