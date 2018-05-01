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Джон Купер: «Звено Пойнта великолепно сыграло в матче с „Бостоном“
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Джон Купер: «Звено Пойнта великолепно сыграло в матче с „Бостоном“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Тампы» Джон Купер после второго матча серии с «Бостоном» (4:2, 1-1) отметил, что звено Брэйдена Пойнта способно нейтрализовать лучшие тройки нападения в НХЛ. В сегодняшней игре форвард набрал 4 (1+3) очка.
— Мы видели, как это звено нейтрализует лучшие тройки нападения в лиге на протяжении всего года, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Купера. — Нет причин рассуждать о том, что им была не по силам эта задача, потому что мы знали, что все ровно наоборот. Они сыграли великолепно сегодня вечером.
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