Добровольцы России получили официальный правовой статус

МОСКВА, 1 мая. / ТАСС /. Федеральный закон о волонтерстве вступает в силу во вторник. Документ уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество» и прописывает возможность заключения с волонтерами гражданско-правовых договоров. О том, что изменится в волонтерской деятельности, ТАСС рассказал сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев

"До принятия закона установленных понятных правил взаимоотношений добровольцев и тех, кто их привлекает, не было. Поэтому возникало большое количество проблем и сложностей в понимании, технологиях, подходах к работе, документах, которые требуются с волонтерами. Теперь появляется четкое понятие всех ключевых участников процесса в правовом поле. Это важно с точки зрения выстраивания системы взаимоотношений", — сказал он.

По словам Метелева, с принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам добровольчества (волонтерства)», изменится модель взаимоотношений волонтерских организаций с органами государственной власти.

"С принятием законопроекта изменилось восприятие волонтеров и позиций руководителей этих структур. Он позволяет, например, организаторам волонтерской деятельности компенсировать затраты на логистику, форму, питание для волонтеров, страхование жизни. Кроме того, документ позволяет органам власти внедрять в регионах свои собственные программы поддержки добровольчества. Поэтому, конечно, мы очень надеемся и верим, что взаимодействие между властью и гражданскими активистами будет усилено", — отметил сопредседатель совета.

Он выразил надежду, что благодаря новому закону «количество совместных взаимодействий между властью и гражданскими активистами будет усилено. Когда государство начинает работать с НКО, привлекать их и создавать для них условия, то повышается эффективность каждой из сторон, быстрее и качественнее решаются проблемы», — добавил Метелев.