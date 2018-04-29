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Чемпионат России по футболу. 28-й тур. «Амкар» (Пермь) — «Спартак» (Москва) (прямая видеотрансляция)
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Чемпионат России по футболу. 28-й тур. «Амкар» (Пермь) — «Спартак» (Москва) (прямая видеотрансляция) 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Сегодня пермский «Амкар» дома сыграет с московским "Спартаком" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. В случае ничьей или поражения столичный клуб сложит чемпионские полномочия.
Три поражения подряд практически лишили «Спартак» шансов на сохранение титула чемпиона России и оставили без победы в Кубке России, где подопечные Массимо Карреры добрались до полуфинала, но уступили аутсайдеру премьер-лиги «Тосно». В чемпионате красно-белые проиграли "Уралу" (1:2) и «Ахмату» (1:3), причем если первую неудачу можно было объяснить невезением, то грозненцам в понедельник «Спартак» уступил по игре. Чемпион страны допускал грубейшие ошибки в обороне, при этом чувствовалась сильная физическая усталость футболистов.
В Перми любой результат, кроме победы, не только лишит «Спартак» теоретических шансов на чемпионство, но и заметно осложнит задачу пробиться в Лигу чемпионов. Пока «Спартак» идет третьим, на очко отставая от ЦСКА, однако этот результат позволит выступить лишь в квалификации главного еврокубка.
"Амкару" не до проблем соперника — подопечные Вадима Евсеева ведут борьбу за выживание и в случае победы могут выбраться из зоны переходных матчей. Неделю назад пермяки взяли три очка в важнейшем матче с «Тосно» (2:0), фактически обезопасив себя от прямого вылета. В нынешнем году «Амкар» уже побеждал в Москве, со счетом 2:1 обыграв «Локомотив» в формально домашнем матче, который прошел на поле соперника. Однако последнюю встречу на своей арене «Звезда» пермяки с разгромным счетом 0:3 проиграли "Рубину".
Матч «Амкар» — «Спартак» начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
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