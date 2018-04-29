Видео: огненная пародия хавбека «Бетиса» Хоакина на клип Дженнифер Лопес

Полузащитник «Бетиса» Хоакин опубликовал на своих страницах в социальных сетях видеоролик с пародией на новый клип знаменитой певицы Дженинфер Лопес. 36-летний испанский футболист в полотенце после душа исполнил зажигательный танец.

Видео, которое было снято после одной из тренировок команды, пришлось по вкусу пользователям соцсетей, которые активно делятся им между собой.

Хоакин в нынешнем сезоне чемпионата Испании принял участие в 31 матче (26 — в основе), отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Посмотреть видео со звуком можно в «инстаграме» Хоакина.