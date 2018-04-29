Евгений Дадонов: Думаю, сборная России подойдет к ЧМ в Дании в хорошей форме и будет биться за медали 

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» Евгений Дадонов отказался делать прогноз на победителя Кубка Стэнли.
— Кто возьмет Кубок Стэнли в этом году?
— Невозможно предсказать, команды все хорошие, и любая может выстрелить. «Нэшвилл» выиграл «регулярку», казалось бы, фаворит серии с «Виннипегом», проиграл дома первый матч. Потому и так интересно следить за Кубком Стэнли.
— Секрет «Вегаса» вам понятен?
— Какой там секрет? Просто им удалось создать хороший коллектив, именно команду настоящую, ведь звезд там нет больших.
— Образец для сегодняшней сборной России?
— Параллели подобные сложно проводить, все-таки там длинный сезон, а здесь скоротечный сезон. Но вообще, хочется, конечно, чтобы и у нас все было так же здорово.
— У вас четыре чемпионата мира и четыре медали, но на этот раз будет как никогда сложно?
— Выигрывать легко никогда не получается. Думаю, мы подойдем к турниру в хорошей форме и будем биться за медали.
— Вас удивило, что после победы на Олимпиаде Олег Знарок покинул пост?
— Немножко… Нет, даже не немножко. Не знаю, в чем там причина, какие там нюансы. Как есть, так есть, но да, меня удивила эта ситуация.
ЧМ пройдет в Дании 4–20 мая.