Эльбрус Тедеев: «Сборная Украины поехала на чемпионат Европы без лидеров»

— По-моему, спортсмены по греко-римской борьбе вчера отбыли. Наверное, уже доехали.

— Сборная Украины по борьбе уже прилетела в Каспийск на чемпионат Европы?

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