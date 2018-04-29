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Эльбрус Тедеев: «Сборная Украины поехала на чемпионат Европы без лидеров»
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Эльбрус Тедеев: «Сборная Украины поехала на чемпионат Европы без лидеров» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Экс-руководитель федерации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев рассказал, что структуры министерства обороны и МВД не отпустили своих лидеров на чемпионат Европы по борьбе, который пройдет в Каспийске.
— Сборная Украины по борьбе уже прилетела в Каспийск на чемпионат Европы?
— По-моему, спортсмены по греко-римской борьбе вчера отбыли. Наверное, уже доехали.
— В полном составе поехали?
— Я сложил с себя полномочия руководителя федерации пару месяцев назад. Знаю, что поехали не первые номера. А лидеры, в том числе и наша звезда Жан Беленюк, которые представляют кто министерство обороны, кто МВД, не поехали. Эти структуры их не отпустили побеждать и прославлять страну, еще раз доказать всему континенту свою силу и нормально подготовиться к чемпионату мира. Скорее всего, так же будет с девушками. К сожалению, наша страна поехала без лидеров. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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