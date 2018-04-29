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Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018»
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Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018» 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 17 минут назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
Президент России Владимир Путин обсудит ход подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"3 мая обширная рабочая программа у президента, он будет заниматься вопросами подготовки Чемпионата мира по футболу, — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — В этот день состоится заседание наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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