Победители конкурса чтецов русской прозы и поэзии «Памятник Пушкина» объявлены в Словакии

ЛУЧЕНЕЦ (Южная Словакия), 29 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Зимний стадион города Лученец стал местом торжественной церемонии объявления результатов школьного конкурса чтецов русской прозы и поэзии «Памятник Пушкина» в Словакии. Международное жюри, в состав которого, в частности, входили представители властей и творческих организаций Санкт-Петербурга, под аплодисменты 500 участников и гостей состязания назвало в субботу вечером его победителей. Последних премировали поездками в Санкт-Петербург.

Первые места в номинациях лучших чтецов русской прозы и поэзии среди учеников начальных и средних школ заняли: Луция Майорошова из города Филяково, Михал Фечо из города Вранов-над-Теплоу, Алесандра Цопкова из города Собранце и Марко Фехерпатаки из Лученца. Представители Санкт-Петербурга вручили им приглашения посетить вместе с родителями этот город.

"Конкурс «Памятник Пушкина» с 2014 года проходит в Словакии. Он невероятно популярен среди молодых граждан этой республики. Данный факт свидетельствует, что интерес и симпатии к России в Восточной Европе растут год от года, невзирая на политические катаклизмы последних лет", — заявил ТАСС член жюри конкурса, российский публицист Александр Потехин.

Конкурсы чтецов русской литературы, как напомнил он, были популярны в социалистической Чехословакии. В Словакии эту традицию вот уже пятый год продолжает «Памятник Пушкина». В этом году состязание охватило учащихся начальных и средних школ из почти 20 городов республики. «В Словакии за последние пять лет количество детей и подростков, обучающихся русскому языку, выросло на 30%. В республике, население которой составляет менее 5,5 млн человек, его изучают 80 тыс. школьников», — сказал Потехин.

К конкурсу обращено повышенное внимание

Патронат над «Памятником Пушкина» ежегодно осуществляет премьер-министр Словакии. Партнерами в его организации и проведении выступают администрация Санкт-Петербурга и Лученца.

"Памятник Пушкина"— замечательный проект. Это одно из основных состязаний между учащимися словацких школ в знаниях по русскому языку и литературе. Конкурс стимулирует интерес к культуре нашей страны среди граждан республики, а также существенно влияет на повышение качества преподавания русского языка", — заявил корреспонденту ТАСС Федотов.

Выступление российских фигуристов

Алексей Ягудин, комментируя корреспонденту ТАСС финал литературного конкурса, сказал: «Все войны возникают из-за непонимания между людьми. Наладить мосты между различными частями человечества может только культура, прежде всего — классическая литература. А она заслонена от нынешней молодежи соцсетями и гаджетами. В Лученце я увидел прекрасный пример того, как настоящее искусство прорывается к нам через все преграды. И главное — этот прорыв, эту победу культуры подарили нам дети Словакии».