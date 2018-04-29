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Он хотел порыбачить: стали известны подробности гибели мужчины, утонувшего в Туре
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Он хотел порыбачить: стали известны подробности гибели мужчины, утонувшего в Туре 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В полиции рассказали подробности утренней трагедии в селе Яр, где сегодня утонул мужчина. Оказалось, что это был молодой рыбак. Он вместе с товарищем плавал на резиновой лодке по Туре в надежде на хороший улов. Но в итоге льдина проделала дыру и отправила их судно на дно. Одному из рыбаков удалось выбраться на берег, второй утонул.
— В настоящий момент тело погибшего не найдено. По факту его гибели проводится проверка, — прокомментировал Антон Каморников, заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Тюменской области.
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