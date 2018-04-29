Он хотел порыбачить: стали известны подробности гибели мужчины, утонувшего в Туре

В полиции рассказали подробности утренней трагедии в селе Яр, где сегодня утонул мужчина. Оказалось, что это был молодой рыбак. Он вместе с товарищем плавал на резиновой лодке по Туре в надежде на хороший улов. Но в итоге льдина проделала дыру и отправила их судно на дно. Одному из рыбаков удалось выбраться на берег, второй утонул.