Пономарёв: «У „Зенита“ некем атаковать, и оборона слабее, чем у ЦСКА»

— В матче ЦСКА — «Зенит» есть фаворит?

— Думаю, «армейцы» все-таки выиграют, пусть и с трудом. Чувствуется, что они соскучились по футболу и отдохнули. С этой точки зрения тренеры сделали все правильно. Матч, конечно, будет серьезный. Но дело в том, что «Зенит» сейчас не блещет. У него нет такого единого коллектива, как у ЦСКА, и коллективной игрой больше сейчас славятся «армейцы». У них один за всех, и все за одного. Это здорово. Поэтому я и думаю, что москвичи выиграют. Возможно, счет будет 1:0. В обороне они, думаю, сыграют неплохо и не пропустят, а в атаке забьют мяч и выиграют.

— Для «Зенита» это последний шанс, чтобы спасти сезон. Против ЦСКА будет играть сверхмотивированная команда.

— Ничего страшного, это даже хорошо. Питерцы будут больше нервничать, чем «армейцы», которые уже закрепились на втором месте. Думаю, что они и дальше будут прогрессировать. А что касается «Зенита», впереди ничего опасного у него не наблюдаю. У них особо некем атаковать, и оборона слабее, поэтому и думаю, что москвичи забьют. Муса нормально сейчас разыгрался. Витиньо на подходе. Травмированных футболистов у нас не так много.

— Кстати, Дзагоев и Вернблум в Питер не полетели и не смогут сыграть. Это потеря?

— Вернблум, считаю, не очень большая потеря, потому что он находится не в очень хорошей форме. Он свое отыграл, подустал, и впереди у него не так хорошо получается, потому что редко бывает, когда полузащитник идет в нападение и забивает. Несколько раз ему повезло, он удачно подставлял ногу, а так он не игрок нападения, а футболист полузащиты. Иногда он мешает и своим, и чужим. У него очень противная игра, но она бывала полезной для команды. Так что это не большая потеря. «Армейцы» стали даже мобильнее играть в полузащите. И молодежь подтянулась: Чалов, Кучаев. Ребята добросовестно и качественно выполняют свои функции. Впереди кто-то из них уже стал результативным. Забить могут также и Витиньо, и Муса.

— А что касается Дзагоева?

— Алан тоже в последнее время сдал. Потому что боится своей травмы — задней поверхности бедра. Видимо, она его беспокоит, а когда беспокоит повреждение — это уже не игрок. Я говорил, отпустите его на месяц, пусть он загорает, купается, а потом вернется и все залечит. Лечение — это вообще искусственный путь. Надо, чтобы все само собой потихоньку заросло и зарубцевалось, а так он может все время тянуть заднюю поверхность бедра и вообще закончить с футболом. Так что мне очень жалко Алана. Ему хочется играть. Но здесь нужно терпение и время.

— Акинфеев давно в Питере не играл на ноль. Не будет ли эта серия на него давить?

— Это потому, что ребята очень много дают бить вблизи ворот. Не атакуют нападающих. Их нужно поближе разбирать и поплотнее играть. Игорь тоже в некоторых случаях не виноват. Его просто расстреливают в штрафной площадке.

— То есть, нужно встречать соперника на его половине поля?

— Конечно. Чего боятся-то? Видишь, что человек делает замах — ну и подкатись к нему поближе, и вопросов больше не будет. Все стараются быть подальше от мяча, а так только больше попадет. Чем ближе к мячу — тем меньше попадает. Мяч еще не набрал кинетическую энергию, но все-таки все боятся и отворачиваются. Я этому удивляюсь. Я бы за такое дело штрафовал.

— Если ЦСКА потеряет очки в Питере, то «Локомотив» может стать чемпионом уже в этом туре.

— «Локомотиву» вообще достаточно набрать три очка в оставшихся матчах.

— Рисковать, наверное, тоже опасно с учетом этого? Наверняка Ганчаренко предпочтет играть на контратаках.

— Это естественно. У армейцев есть кому контратаковать. Есть быстрые футболисты. Так что оборона «Зенита» будет работать с большим напрягом.

Антон Заболотный будет встречаться со своим родным клубом. А известно, что это игрок настроя. Как думаете, у него получится забить свой первый мяч в составе «Зенита»?

— Понятно, что настрой у него будет агрессивный, но как получится игра, забьет или нет бывшей команде — так нельзя ставить вопрос. Редко бывает, что игрок забивает бывшей команде.

— В случае поражения от ЦСКА для Манчини эта игра может стать последней. Дополнительный подтекст?

— Ничего страшного в этом нет.

— Футболисты не захотят сыграть за тренера?

— Если они его уважают, то конечно, могут постараться. Но мне кажется, это вряд ли, потому что команда отвалилась назад, и думаю, что там не очень-то верят в Манчини. Сколько раз я видел этого тренер по телевизору, когда его близко показывали. Вид у него довольно растерянный. Это не вдохновляет футболистов. Тренер так не должен поступать. Он должен быть как Ганчаренко, особо без эмоций. Даже когда команда проигрывает, у него на лице нет какой-то безысходности. Он всегда верит, что ребята забьют, и очень радуется, когда это происходит. Прыгает, как зайчик. Это здорово. Мне он нравится.

— В матче сойдутся кандидаты в сборную России Смольников и Фернандес. Кто вам больше нравится?

— По последним играм больше Смольников импонирует и в атаке, и в обороне. Фернандес часто бросает свою зону, где должен находиться, и оттуда забивают мячи. Это плохое качество футболиста, особенно защитника, когда он подключается в атаку, а бежать назад у него не остается сил. Это мне очень не нравится, а Смольников все-таки возвращается в свою зону, хотя иногда тоже проигрывает.