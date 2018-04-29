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Десайи и Шипулин открыли парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Десайи и Шипулин открыли парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщает ТАСС, в церемонии открытия также участвовали вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, послы турнира от Екатеринбурга — Антон Шипулин и Александр Пантыкин, а также французский актер Сами Насери. «В прошлом году был в Москве на открытии парка Кубка конфедераций, сегодня я рад, что открываю парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге.
Призываю участвовать во всех конкурсах, ведь футбол объединяет. И не забывайте поддерживать сборную Франции, которая здесь проведет один из матчей», — сказал Десайи.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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