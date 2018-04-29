Десайи: Россия готова к приему чемпионата мира по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. / ТАСС /. Россия готова принимать чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал журналистам чемпион мира 1998 года француз Марсель Десайи на открытии Парка чемпионата мира в Екатеринбурге.

"Я вижу, что Россия уже готова к приему чемпионата мира по футболу, последний стадион в Самаре уже открыт. Я рад видеть эту энергетику. У России есть такая возможность развиваться благодаря футболу, встречам с командами, болельщиками — это здорово", — отметил Десайи.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).