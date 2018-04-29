Ещё
Десайи: Россия готова к приему чемпионата мира по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Десайи: Россия готова к приему чемпионата мира по футболу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Россия готова принимать чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал журналистам чемпион мира 1998 года француз Марсель Десайи на открытии Парка чемпионата мира в Екатеринбурге.
"Я вижу, что Россия уже готова к приему чемпионата мира по футболу, последний стадион в Самаре уже открыт. Я рад видеть эту энергетику. У России есть такая возможность развиваться благодаря футболу, встречам с командами, болельщиками — это здорово", — отметил Десайи.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
ТАСС: последние новости
Гунько покинет «Спартак-2» в конце сезона, его может заменить Шалимов Хорен Байрамян: На «Тосно» у нас боевой настрой Владимир Пономарев: ЦСКА обыграет «Зенит», пусть и с трудом
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На российских борцов объявили охоту12
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»297
Как проходил бой Емельяненко с Миром
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator71
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение