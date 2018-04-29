В Алтайском крае ограничены сроки добычи кабана

Сроки охоты на кабана в Алтайском крае были значительно уменьшены, сообщается на сайте краевой администрации.

Согласно указу, подписанному А. Карлиным, охотиться на кабана в крае теперь можно лишь с 1 октября по 28 февраля.

В 2017 году, из-за угрозы распространения африканской чумы свиней, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации разрешило добычу кабана без каких-либо ограничений, разрешение на охоту выдавалось всем желающим.

Это привело к резкому уменьшению популяции этого вида животного и других видов охотничьих ресурсов, которые незаконно добывались браконьерами вместе с добычей кабана.

Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края внес предложение о сокращении срока охоты на кабана, которое было поддержано властями региона.

Напомним, срок охоты на кабана на территории Российской Федерации установлен Правилами охоты с 1 июня по 28 (29) февраля. Вместе с тем, субъекты РФ вправе устанавливать запреты и ограничения на пользование охотничьими ресурсами, в том числе и сокращать сроки охоты.