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Иранские болельщицы проникли на матч, переодевшись в мужчин и нацепив бороды
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Иранские болельщицы проникли на матч, переодевшись в мужчин и нацепив бороды 

Чемпионат.com 26 минут назад
Иранские болельщицы проникли на матч чемпионата страны между «Персеполисом» и «Сепидруд Решт», переодевшись в мужчин и нацепив бороды, сообщил BabaGol.
Встреча закончилась разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0. По окончании матча была проведена церемония награждения «Персеполиса», который в 11-й раз стал чемпионом Ирана.
Отмечается, что в Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи. Именно это стало причиной переодевания болельщиц, которые хотели поддержать команду и посмотреть на празднование чемпионства.
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