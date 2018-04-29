Иранские болельщицы проникли на матч, переодевшись в мужчин и нацепив бороды

Иранские болельщицы проникли на матч чемпионата страны между «Персеполисом» и «Сепидруд Решт», переодевшись в мужчин и нацепив бороды, сообщил BabaGol.

Встреча закончилась разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0. По окончании матча была проведена церемония награждения «Персеполиса», который в 11-й раз стал чемпионом Ирана.

Отмечается, что в Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи. Именно это стало причиной переодевания болельщиц, которые хотели поддержать команду и посмотреть на празднование чемпионства.