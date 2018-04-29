Кечинов: «Думаю, „Спартак“ добьется положительного результата в Перми»

Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча московского "Спартака" против пермского «Амкара».

"Эта игра очень важна для обеих команд. Пока у «красно-белых» есть хотя бы теоретические шансы на первое место, надо за них цепляться. В случае победы у команды появится возможность переломить неудачную серию и лишить критиков повода лить на себя грязь. Думаю, в «Спартаке» собраны настоящие профессионалы своего дела, которые соберутся и добьются нужного результата", — цитирует бывшего футболиста Советский спорт.