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Кечинов: «Думаю, „Спартак“ добьется положительного результата в Перми»
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Кечинов: «Думаю, „Спартак“ добьется положительного результата в Перми» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча московского "Спартака" против пермского «Амкара».
"Эта игра очень важна для обеих команд. Пока у «красно-белых» есть хотя бы теоретические шансы на первое место, надо за них цепляться. В случае победы у команды появится возможность переломить неудачную серию и лишить критиков повода лить на себя грязь. Думаю, в «Спартаке» собраны настоящие профессионалы своего дела, которые соберутся и добьются нужного результата", — цитирует бывшего футболиста Советский спорт.
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