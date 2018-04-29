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«Амкар» — «Спартак»: Промес — капитан красно-белых, Комбаров остался в запасе
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«Амкар» — «Спартак»: Промес — капитан красно-белых, Комбаров остался в запасе 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Назван состав "Спартака" на матч 28-го тура чемпионата России против «Амкара». Дмитрий Комбаров и Александр Самедов числятся в составе запасных. С первых минут матч начнет Артем Тимофеев. Капитанскую повязку получил Квинси Промес. Полностью заявка команды выглядит так.
"Спартак": Селихов — Ещенко, Максимович, Кутепов, Боккетти, Мельгарехо — Фернанду, Тимофеев — Зобнин — Зе Луиш, Промес. Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Комбаров, Миронов, Бакаев, Самедов, Ханни, Еременко, Пашалич, Педро Роша.
Матч 28-го тура РФПЛ «Амкар» — «Спартак» пройдет 29 апреля, начало — в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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