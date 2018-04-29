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В первом матче на "Самара Арене" за "Крылья" сыграл Бобер. Спустя 6 лет

"Своим упорством она достигла всего". Умерла 15-летняя сноубордистка

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