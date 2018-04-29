Байрамян: «Ростов» немного набрал ход, у нас боевой настрой на матч с «Тосно»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о нынешнем положении команды, а также ожиданиями от домашнего матча 28-го тура РФПЛ с «Тосно», который состоится сегодня, 29 апреля.

«В двух последних встречах «Ростов» набрал 4 очка? Да, немного набрали ход. Но, например, «СКА-Хабаровск» мы были обязаны обыгрывать, а вот с «Рубином» ничья — закономерный исход встречи. Если брать отрезок после перерыва, были матчи, в которых мы могли рассчитывать на большее.