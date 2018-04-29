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Байрамян: «Ростов» немного набрал ход, у нас боевой настрой на матч с «Тосно»
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Байрамян: «Ростов» немного набрал ход, у нас боевой настрой на матч с «Тосно» 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о нынешнем положении команды, а также ожиданиями от домашнего матча 28-го тура РФПЛ с «Тосно», который состоится сегодня, 29 апреля.
«В двух последних встречах «Ростов» набрал 4 очка? Да, немного набрали ход. Но, например, «СКА-Хабаровск» мы были обязаны обыгрывать, а вот с «Рубином» ничья — закономерный исход встречи. Если брать отрезок после перерыва, были матчи, в которых мы могли рассчитывать на большее.
Что касается давления на команду перед важным матчем с «Тосно», то мы не общаемся друг с другом на эту тему, но все прекрасно всё понимают. Из любой ситуации нужно выходить. Уверен, мы справимся. Смотрел полуфинальный матч «Тосно» со «Спартаком». Все понимали, что красно-белые фавориты, но этим и интересен футбол, что может выиграть каждый. Конечно, недооценки соперника в ближайшей игре быть не должно! Против «СКА-Хабаровск» мы выходили настроенными на победу, но присутствовало напряжение. На «Тосно» у нас боевой настрой!» — приводит слова Байрамяна из журнала к матчу с «Тосно» официальный сайт «Ростова».
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