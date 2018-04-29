Тихонов: «Стыковые матчи — это лотерея, второй год подряд играть в нее я не хочу»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов не хотел бы занять с командой третье или четвёртое место в ФНЛ.

— У «Крыльев» до конца регулярного сезона осталось 4 матча. Оказаться в стыках — худшее, что может произойти в этом году?

— Да! Стыковые матчи — это лотерея. Второй год подряд играть в нее я не хочу.

— В ФНЛ вообще никто не хочет задерживаться: ни игроки, ни тренеры. Если не попадете с «Крыльями» в премьер-лигу, согласитесь остаться в первом дивизионе еще на сезон?

— Неправильно рассуждать о своем будущем, когда сезон еще не закончен, и задачи на него не выполнены. Могу лишь повторить, что тренер в любой момент должен быть готов уйти из команды.

— А насколько рассчитан ваш контракт с самарцами?

— До конца сезона 2017/18.

— Вы неоднократно отмечали, что весь сезон над «Крыльями» довлеет результат. В своих предыдущих командах такого не испытывали?

— В «Енисее» такого точно не было, потому что задачи попасть в РФПЛ перед нами не стояло. Только под конец сезона в руководстве появились разговоры, мол, попробуйте попасть в переходные игры. В ФНЛ вообще любят формулировать задачу именно так: зацепитесь за стыки, а там посмотрим. Потому что далеко не у всех есть ресурс, чтобы играть в премьер-лиге.

— Играть с «Енисеем» во внешне привлекательный футбол и при этом побеждать, получалось именно из-за отсутствия давления?

— Во многом из-за этого. Посмотрите, как играют команды, которые борются за выживание в премьер-лиге. Никто из них не будет делать ставку на комбинационный футбол, все предпочтут сыграть строго на результат. Потому что вылетать не хочется никому. Любой тренер скажет, что лучше играть некрасиво, но выполнить задачу на сезон.

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