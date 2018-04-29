Музыкант Пантыкин: Уральские болельщики покажут особую культуру боления на ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. / ТАСС /. Болельщики с Урала покажут особую культуру боления во время матчей чемпионата мира по футболу в России. Такое мнение журналистам высказал посол турнира от Екатеринбурга рок-музыкант Александр Пантыкин

В воскресенье в Екатеринбурге состоялось открытие Парка чемпионата мира.

"Стадион «Екатеринбург-Арена» — супер, тестовые матчи — супер, победа над "Спартаком" — супер, настроение тоже супер. У болельщиков с Урала особая культура боления, которую они покажут миру. Поэтому, я считаю, что те, кто приедет в наш город, на наши стадионы, получат истинное удовольствие не только от красивого футбола, но и от красивых болельщиц", — сказал Пантыкин во время открытия Парка.

По мнению олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, в Екатеринбурге было сделано многое для развития культуры боления. «Местные власти старались сделать все максимально удобно, максимально комфортно для болельщиков, которые будут приезжать, смотреть и действительно, те тестовые матчи, которые прошли в городе, доказали что все в Екатеринбурге было сделано супер», — сказал Шипулин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).