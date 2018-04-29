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Гунько покинет «Спартак-2» в конце сезона, его может заменить Шалимов
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Гунько покинет «Спартак-2» в конце сезона, его может заменить Шалимов 

SPORT24.ru 43 минуты назад
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подавал в отставку после матча с «Волгарем». 21 апреля красно-белые уступили на своем поле со счетом 2:3. Однако отставка не была принята. Как стало известно Sport24.ru, специалист покинет команду по окончании сезона.
28 апреля «Спартак-2» проиграл на выезде «Шиннику» со счетом 0:1. У команды 3 поражения подряд и 1 победа в 16 матчах. В активе «Спартака-2» 38 очков в 35 матчах — это 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Основным кандидатом на пост тренера «Спартака-2» является Игорь Шалимов. Он возглавлял «Краснодар», откуда недавно был отправлен в отставку. В качестве футболиста выступал за «Спартак».
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