Шалимов: пока возможное назначение в «Спартак-2» обсуждать не буду 

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал появившуюся в российских СМИ информацию, согласно которой он является основным кандидатом на пост наставника «Спартака-2», который может освободиться по окончании сезона после ухода Дмитрия Гунько.
«Пока не буду комментировать эту информацию. Что-то определённо есть, но со мной никто не связывался. Как появятся новости, можно будет о чём-то говорить, пока возможное назначение в «Спартак-2» обсуждать не буду", — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.