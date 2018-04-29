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Шалимов: пока возможное назначение в «Спартак-2» обсуждать не буду
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Шалимов: пока возможное назначение в «Спартак-2» обсуждать не буду 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал появившуюся в российских СМИ информацию, согласно которой он является основным кандидатом на пост наставника «Спартака-2», который может освободиться по окончании сезона после ухода Дмитрия Гунько.
«Пока не буду комментировать эту информацию. Что-то определённо есть, но со мной никто не связывался. Как появятся новости, можно будет о чём-то говорить, пока возможное назначение в «Спартак-2» обсуждать не буду", — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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