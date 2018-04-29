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Владимир Пономарев о матче «Зенит» — ЦСКА: Хорошая, боевая ничья
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Владимир Пономарев о матче «Зенит» — ЦСКА: Хорошая, боевая ничья 

Советский спорт 1 час назад
— Понравилось увиденное в исполнении обеих сторон. Армейцы выглядели предпочтительней, но самый опасный момент в матче был у хозяев поля, когда Игорь Акинфеев спас от неминуемого гола. У наших тоже были моменты, например, удар Константина Кучаева, когда мяч прошел в сантиметрах от штанги. Но других явно голевых эпизодов у ворот питерцев больше и не было. В целом, ЦСКА неплохо держал мяч, каждый работал в полную силу и не берег себя, сражались все ребята. Это хорошая, боевая ничья, — сказал Пономарев.
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