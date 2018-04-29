Владимир Пономарев: ЦСКА обыграет «Зенит», пусть и с трудом

«Думаю, армейцы все-таки выиграют, пусть и с трудом. Чувствуется, что они соскучились по футболу и отдохнули. С этой точки зрения тренеры сделали все правильно. Матч, конечно, будет серьезный. Но дело в том, что »Зенит» сейчас не блещет.

У него нет такого единого коллектива, как у ЦСКА, и коллективной игрой больше сейчас славятся армейцы. У них один за всех, и все за одного. Это здорово. Поэтому я и думаю, что москвичи выиграют.

«Евро-футбол.ру». Возможно, счет будет 1:0. В обороне они, думаю, сыграют неплохо и не пропустят, а в атаке забьют мяч и выиграют», — цитирует Пономарева

Матч «Зенит» — ЦСКА начнется в 16:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.