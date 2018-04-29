Ставропольские гандболисты сыграют за путёвку в полуфинал чемпионата страны

Один на двоих пропуск в полуфинал гандбольного чемпионата России среди мужчин оспаривают южные коллективы: ставропольский «Динамо-Виктор» и краснодарский «СКИФ». Первый раунд южного дерби остался за коллективом из Града Креста.

Стартовая четвертьфинальная битва в стенах будённовского спорткомплекса «Лукоморье», как водится в поединках географических соседей, выдалась весьма боевой. Долгое время ни одной из сторон не удавалось склонить чашу весов на свою сторону. Однако ближе к перерыву любимцы местной публики стали успешнее оппонентов гнуть свою линию. К перерыву воспитанники тренера Сергея Клёнова оторвались на четыре пункта — 17:13.

Вторая половина встречи выдалась малорезультативной — на двоих оппоненты не смогли забить даже двух десятков голов. Но главное хозяева воплотили в жизнь: они не только удержали завоёванное преимущество, но и развили его в шестиочковый перевес. Финальный сигнал зафиксировал победу «викторианцев» — 27:21. Лучшим бомбардиром встречи стал лидер ставропольских атак Антон Отрезов , который поразил краснодарские цели десять раз.

«Ничего страшного не случилось, просто «Динамо-Виктор» сегодня больше хотел победить, — считает главный тренер «СКИФа» Олег Ходьков . — Постараемся взять своё в родных стенах».