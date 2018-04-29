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Гвардиола: «Не понимаю, как люди могут подумать, что мы будем продавать Джона Стоунза»
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Гвардиола: «Не понимаю, как люди могут подумать, что мы будем продавать Джона Стоунза» 

Soccer News 33 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем защитника свой команды Джона Стоунза.
"Я не буду комментировать ложные новости по трансферам. Я не знаю, как люди могут подумать, что мы будем продавать Джона Стоунза? Он — молодой игрок, игрок сборной Англии. Он — огромная часть причины, по которой мы выиграли чемпионский титул.
Первые шесть месяцев он был потрясающим, но, дважды отправившись в национальную сборную, он вернулся травмированным, после чего он справился с ситуацией… Джон не собирается уходить. Я не знаю, как долго я буду здесь, в Манчестере, но, пока я нахожусь здесь, Джон Стоунз будет с нами", — цитирует наставника «горожан» ESPN.
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