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На видео попал пес, въехавший на грузовике в витрину магазина
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На видео попал пес, въехавший на грузовике в витрину магазина 

Газета.Ru 34 минуты назад
В Сети появилась видеозапись интересного инцидента, который произошел в Китае, передает «НьюИнформ».
Так, местный житель припарковал свой автомобиль у дверей магазина и ушел за покупками, не выключив зажигание.
В салоне осталась его собака, которая случайно наступила на педаль газа, из-за чего грузовик протаранил витрину магазина. Животное в результате инцидента не пострадало.
Пользователи Сети пошутили, что пес должно быть очень переживал из-за первого урока вождения, и теперь ему предстоит пройти тест на алкогольное опьянение.
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