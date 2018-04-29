На видео попал пес, въехавший на грузовике в витрину магазина

В Сети появилась видеозапись интересного инцидента, который произошел в Китае, передает «НьюИнформ».

Так, местный житель припарковал свой автомобиль у дверей магазина и ушел за покупками, не выключив зажигание.

В салоне осталась его собака, которая случайно наступила на педаль газа, из-за чего грузовик протаранил витрину магазина. Животное в результате инцидента не пострадало.

Пользователи Сети пошутили, что пес должно быть очень переживал из-за первого урока вождения, и теперь ему предстоит пройти тест на алкогольное опьянение.