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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Видеопрогноз Дениса Казанского
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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Видеопрогноз Дениса Казанского 

SovSport.Ru 35 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Эксперт полагает, что хозяева одержат победу.
Очень много интриг в матче «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Первая, та, что на поверхности — последняя игра Арсена Венгера на «Олд Траффорд», как тренера «Арсенала». Мало ли, время придет и они встретятся в Лиге чемпионов вновь. Давайте вспомним, что первую игру Арсен Венгер против «Манчестера» в этом чемпионате проиграл.
Конечно, интрига состоит еще и в том, какой состав выставит Арсен Венгер, ведь впереди у него большой матч против «Атлетико». В Лондоне 1:1, вы помните, в Мадриде надо побеждать, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Мне кажется, что Венгер состав ослабит, чтобы подготовить сильный для поездки в Мадрид.
«Арсенал», к слову, пять матчей на выезде проигрывает, ужас какой! И самое любопытное — в апреле с 1978 года «Арсенал» не может обыграть «Манчестер Юнайтед», который играет в своей собственной лиге. Вроде как он еще борется с «Ливерпулем», но все равно в хорошем настроении выйдет играть против «Арсенала» и победит. Победа «Манчестер Юнайтед», одного мяча явно не хватит, поэтому «тотал больше 1,5 и победа „Манчестер Юнайтед“.
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