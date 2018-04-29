Как правильно выбрать солнцезащитные очки

В столичный регион уже на постоянной основе пришла солнечная погода. Лучи светила сопровождают нас с того момента, как мы открываем глаза по утру и до самого заката. А значит — необходимы солнечные очки!

«ВМ» напоминает: они должны не только украшать лицо, но и защищать глаза от вредного ультрафиолета.

Большинство производителей предпочитает делать свои очки из пластика: такое изделие более практичное и легкое, пластиковые стекла не разлетаются на мелкие осколки, а по качеству абсолютно не уступают стеклянным. На стекло сложнее нанести специальные фильтры, защищающие глаза от UVA— и UVB-лучей. Кстати, утверждение, что любые стеклянные очки не пропускают ультрафиолет, — ошибочно! Стекло задерживает только часть лучей. Для полноценной защиты глаз и тонкой нежной кожи век обязательно должно быть дополнительное покрытие стекла.

Необходимо перед покупкой изучить паспорт (сертификат) на очки. В нем указаны самые важные характеристики: волны какой длины и сколько процентов ультрафиолетового излучения они блокируют. Хорошие солнечные очки должны останавливать ультрафиолетовые лучи длиной до 400 нм, как наиболее опасные для глаз.

Светопроницаемость также указана в сертификате. Она обозначена цифрами от нуля до четырех.

0 — очки лишь слегка затемненные, для облачной погоды.

1 — подходят для ранней весны или середины осени.

2 — годятся для солнечной погоды в средней полосе, для Сочи, Крыма и Кавказа они слабоваты.

3 — очки для пляжа, лета, яркого солнца (наиболее распространенные).

4 — для очень сильного солнца, например, в горах, или около экватора. Понять, правильно ли вы подобрали уровень проницаемости света, просто: если глазам комфортно в очках, вы не ошиблись.

Экономия на солнечных очках грозит вам ухудшением зрения, катарактой, ожогом роговицы или сетчатки и другими повреждениями глаз, вызванными ультрафиолетом. Затемнение на стеклах заставляет зрачок расширяться и, если линзы не защищены слоем UV-фильтра, в глаза попадет повышенное количество ультрафиолета. Так что лучше вообще не носить темные очки, чем носить, но плохие. На рынке их покупать нельзя! Лучше выбрать в оптике, специализированном магазине, аптеке.

Комфортнее всего глазу в очках с линзами нейтральных цветов — серых, серо-коричневых, серо-зеленых. А вот розовые, голубые, оранжевые и особенно желтые очки врачи долго носить не рекомендуют, чтобы избежать усталости глаз.

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