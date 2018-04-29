В Кирове скончалась экс-директор Герценки Надежда Гурьянова

В Кирове скончалась бывший директор КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А. И. Герцена», экс-депутат ОЗС Надежда Гурьянова.

Надежда Павловна долгое время боролась с раком. В феврале этого года она решила покинуть региональный парламент из-за состояния здоровья.

«Мой уход связан с состоянием здоровья, — говорила тогда порталу newsler.ru Надежда Гурьянова. — Я инвалид первой группы, мне ее дали еще в прошлом году».

Сегодня стало известно, что Надежды Павловны не стало.

Фото — Herzenlib.ru