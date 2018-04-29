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Евгений Кузнецов: «Если хотим обыграть „Питтсбург“, обязаны забивать в пустые ворота»
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Евгений Кузнецов: «Если хотим обыграть „Питтсбург“, обязаны забивать в пустые ворота» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в преддверии второго матча четвертьфинала Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (0-1 в серии) отметил, что необходимо реализовывать голевые моменты. По его словам, именно это помешало добиться хорошего результата в первой встрече.
— Мы допустили всего пару ошибок в первом матче, но в целом, считаю, провели довольно хорошую встречу, — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ. — Они создали несколько хороших моментов. Мы тоже имели несколько отличных возможностей. Мы обязаны забивать в пустые ворота, когда такие возможности возникают. Если мы хотим обыграть эту команду, мы обязаны реализовывать такие моменты.
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