«Локомотив» может стать чемпионом России по футболу

И неважно, случится ли это сегодня.

Сегодня «Локомотив» может оформить своё третье чемпионство в российской истории. Для этого нужно победить «Краснодар» в гостях. Но даже если этого не случится — уже в следующем матче домашняя ничья с «Зенитом» принесёт титул красно-зелёным (при условии, что сегодня москвичи не проиграют). Если не случится и этого — останется запасной вариант в Туле. В общем, все условия для будущего чемпиона.

Неважно, где именно «Локомотив» оформит звание официально. Уже сейчас можно сказать, что титул будет абсолютно заслуженным. Ведь футбольный клуб — это не только то, что происходит на поле. И в этом сезоне красно-зелёные изумительны по всем фронтам.

«Локомотив обыграл всех своих конкурентов

Здесь комментариев не будет, просто посмотрите на результаты. «Локомотив» — «Спартак» — 4:3 (в гостях); 0:0 (дома). «Локомотив» — ЦСКА — 3:1 (в гостях); 2:2 (дома). «Локомотив» — «Зенит» — 3:0 (в гостях). «Локомотив» — «Краснодар» — 2:0 (дома).

«Локомотив» делает ставку на воспитанников

Аршак Корян и Артём Галаджан. Сразу три юных игрока из клубной академии в основном составе: часто видите что-то подобное у лидеров РФПЛ? Здесь можно вспомнить только ЦСКА, но там ребята появлялись в составе, скорее, от безысходности. Единственное исключение — Головин. Да, Кучаев и Чалов в последнее время тоже весьма хороши, но вспомните, при каких обстоятельствах они появились в составе. Это ничуть не умаляет достоинств «армейской» школы, но у ЦСКА весь сезон были колоссальные проблемы с составом. Миранчуки же выиграли конкуренцию у именитых легионеров. Антон, например, зачастую влияет на выбор схемы, в которой не находится места Ари. А Лысов порой оставляет на скамейке игрока сборной Польши Мацея Рыбуся и реактивного узбека Денисова. А ещё в ближайшем резерве «Локо» — Дмитрий Баринов

В «Локо» сильные легионеры

Сейчас в команде одиннадцать легионеров. Загибайте пальцы, среди них: автор победного гола в финале чемпионата Европы, игрок сборной Португалии и один из лучших плеймейкеров в РФПЛ, национальный герой Перу, грузинский защитник, которого многие считают одним из лучших в лиге, вице-капитан сборной Хорватии… Как минимум, семь из них — совсем не на последних ролях в своей сборной, а ещё один готовится получить российское гражданство. Кажется, эти парни попали в Россию вполне обоснованно. Да, с Борисом Ротенбергом и Тарасом Михаликом всё не так очевидно, но по остальным кандидатурам не будет спорить даже самый ярый скептик.

«Локомотив» проводит грамотные трансферы

В клубе в начале сезона было очень сложно с финансами. И это было серьёзной помехой для усиления состава. «Локомотив» пошёл путём аренд и не прогадал. Выкупив только достаточно молодого Квекрвелию за вполне разумные деньги, клуб оформил аренды Ари и Эдера, а также подписал свободного агента Медведева — на перспективу. А ещё откопал в Эмиратах бывшую звезду Бундеслиги Джеффа Фарфана. Вишенкой на торте стал Мацей Рыбусь — за недавнего лидера «Ахмата» французскому «Лиону» заплатили менее 2 миллионов евро.

В «Локо» ценят преемственность

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Конкуренты очень плохи

В РФПЛ не нашлось ни одного по-настоящему сильного оппонента для «Локомотива». Даже когда «паровозы» замешкались и выдали ничьи против «Ахмата» и «Уфы», «Спартак» этому самому «Ахмату» и вовсе проигрывал, а Манчини сетовал на отсутствие Роналду и Месси в составе. И даже ЦСКА, который вроде бы показывал неплохой футбол и как следует погонял лондонский «Арсенал» в еврокубках, в самый нужный момент необъяснимо проигрывал «Динамо» и играл вничью с «Уфой».

В «Локо» нет самодуров. Каждый занимается своим делом

Тренер — тренирует. Президент — управляет. Спортивный директор — занимается трансферами и другими околоспортивными вопросами. И никаких вмешательств в чужую зону ответственности! Так и должно быть в большом клубе. Сёмину потребовался незапланированный сбор в Австрии? Президент согласился. Высказывания о трансферах главного тренера негативно влияют на процесс? Не вопрос, Юрий Палыч прикусил язык. Даже если противоречия есть — это не повод не уважать чужую зону ответственности. В «Локо» это понимают.

В «Локо» умеют сглаживать углы

Отлично помню прошлое лето, когда Юрий Дудь справедливо попытался расшевелить тему отношений с Сёминым в интервью с президентом клуба Ильёй Геркусом . Как известно, в один момент в этих отношениях всё было очень непросто. Но обе стороны нашли в себе силы проглотить собственные амбиции во благо клуба (см. прошлый пункт). А ведь у Сёмина были проблемы и со спортивным директором клуба — Эриком Штоффельсхаусом … Другая ситуация — недавняя история с Игорем Денисовым . Неосторожное оскорбление в адрес допинг-офицеров каралось огромным штрафом со стороны клуба, а Денисов после той истории даже не пикнул. А как красиво продлили контракт с Алексеем Миранчуком ! Всё ещё хотите примеров? Хорошо, вспомните «выездной» матч с «Амкаром». Вся футбольная общественность наехала на лидера, но Геркус держался своей чёткой и понятной позиции. Да, во многом накал снизился из-за победы «Амкара», но президент «Локо» сделал всё, чтобы не накручивать и без того сложную ситуацию.

«Локомотив» — открытый клуб

В РФПЛ есть клубы, которые считаются недостижимыми для прессы. И «Локомотив» к таким совершенно точно не относится. В пресс-службе готовы прийти на помощь в любом вопросе, а Илья Геркус, президент клуба, взял за традицию терпеливо отвечать на вопросы журналистов даже после жутко провального домашнего матча. И такое отношение к прессе — не одолжение журналистам, а знак того, что эти люди понимают свою роль в индустрии, которая испытывает некоторые проблемы с монетизацией интереса к себе. Без этого понимания в российском футболе мало, что может измениться.

В «Локо» работают с болельщиками. И это приносит результат

В этом сезоне едва ли не каждый матч клуба — вполне себе тематическая вечеринка. В последний раз это была тусовка в формате 8 бит: публика рубилась в приставки, а на сцене в Черкизово выступала группа «Кирпичи». Развлечения для болельщиков на домашней арене уже стали привычной штукой: мало кто в России работает так перед футбольными матчами. Всевозможные конкурсы с призами, вкусная еда, лежаки и выступления популярных исполнителей: всё это создаёт прекрасную атмосферу вокруг матчей «Локомотива» и тащит болельщиков на стадион. Кстати, сегодня клуб устраивает массовый просмотр матча с «Краснодаром» перед большим экраном. Если вы так и не побывали в Черкизово, самое время проверить, что именно там так нахваливают весь последний год. Может, и чемпионские гуляния застанете.