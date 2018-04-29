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Дети с оружием
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Дети с оружием 

ТВ-МИГ 25 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
80 детей, представляющих 7 детских домов, схлестнулись в ожесточённой битве за главный трофей. 26 апреля во Владимирской области прошёл очередной Кубок по пейнтболу среди воспитанников детских домов. Мероприятие организовали региональное УМВД совместно с обществом «Динамо».
Организаторы турнира отметили значимость таких мероприятий как для ребят, которые задействуются в интересном и полезном для них занятии, так и для провоохранителей, выступающих в роли опытных наставников.
В программу соревнований кроме пейнтбола, включили стрельбу из пневматического пистолета и перетягивание каната. Команды стартовали с баз, расположенных на разных концах игрового поля. Главная задача — ликвидировать «боевиков» другой команды. Конечно, перед довольно-таки травмоопасной игрой ребятам провели инструктаж по технике безопасности.
В УМВД отметили, что молодые люди получили мощный заряд положительных эмоций. А сам турнир запомнится ребятам надолго. По итогам сражений третье место занял Муромский детский дом, «серебро» взяли ребята из Мелеховского детского дома. А победителями турнира стали воспитанники Ляховского детского дома.
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