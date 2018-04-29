Второй тестовый матч: как это было

Еще одна галочка была поставлена в плане подготовки к ЧМ по футболу — 2018: в субботу, 28 апреля на стадионе «Нижний Новгород» состоялся второй тестовый матч. На игру между нижегородским «Олимпийцем» и волгоградским «Ротором» пришли порядка 25 тысяч зрителей. Все ли гладко прошло на самом стадионе? И как пережил город этот день?

Уже с утра 28 апреля начали появляться сообщения о том, что Мещере образовались гигантские пробки. Подъезды к стадиону перекрыли уже с 6 часов утра, не все жители микрорайона были осведомлены об этом.

Если не считать проблем с транспортом в районе проведения игры, то в целом транспортная обстановка в городе была спокойной, не смотря на то, что Канавинский мост был перекрыт.

Добраться до стадиона можно было на специальных шаттлах, которые ходили с Московского вокзала, площади Горького, площади Ленина и станции метро «Бурнаковская». Нижегородцы активно пользовались шаттлами, чтобы попасть на игру. Так с площади Горького автобусы ходили с интервалом в 5 минут и все они были заполнены.

Однако доехать до самого стадиона нам не удалось. Шаттл, следующий от площади Горького, высадил своих пассажиров на Стрелке. Оттуда пришлось идти пешком.

По пути болельщиков через каждые 100 метров встречали полицейские и волонтеры. Последние объясняли прохожим дорогу к арене, улыбались, и давали «пять».

Маломобильные граждане могли добраться на стадион на гольфкарах.

На территории стадиона — кроме футбола, развлечений по минимуму. Как исключение — девчонки из группы поддержки.

Попав на арену, сразу обращаем внимание на стулья. На первом тестовом матче зрителям пришлось вытирать их сами. К сожалению, в этот раз ничего не изменилось.

Поле очевидно выглядело лучше, чем на предыдущей игре: яркое, ровное, без проплешин.

Так как погода была хорошей, в перерыве болельщики с удовольствием гуляли по открытым площадкам стадиона, с которых открывается великолепный вид на волжские просторы.

Качество ремонта в административных помещениях стадиона все еще оставляет желать лучшего. Туалеты каким-то образом уже оказались порядочно обшарпанными. В них отсутствуют элементарные средства комфорта — держатели для туалетной бумаги, крючки для сумок, сушилки для рук. Ремонтные работы еще идут, так как во многих комнатах и лестничных пролетах нами были обнаружены коробки со строительными материалами. Главный тренер «Ротора» Сергей Павлов , сравнивая «Волгоград Арену» и стадион «Нижний Новгород», отдает предпочтение первому спортивному объекту.

«Качество поля, административных помещений, раздевалок на «Волгоград Арене» выше», — отметил он в ходе пресс-конференции по завершении матча.

28 апреля «Олимпийцу» все-таки удалось порадовать своих болельщиков. Итог игры: 1:0 в полозу «наших».

После матча дороги вокруг стадиона и Канавинский мост все еще были перекрыты. Толпы болельщиков отправились по домам и к ближайшим парковкам пешком. Это шествие напоминало первомайскую демонстрацию. Но при всей романтике идти пешком от стадиона до Московского вокзала, чтобы сесть на автобус до Сормова или Автозавода, удовольствие сомнительное. Хорошо, что погода не подвела. Кстати, полицейские еще долго после завершения матча стояли на своем посту по пути следования толп, обеспечивая покой и порядок.

Фото автора.