28-й тур чемпионата России по футболу продолжается поединком между «Амкаром» и "Спартаком".
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Амкар
Спартак Москва
Нигматуллин Артур • Занев Петар • Идову Брайн • Белоруков Дмитрий • Сиваков Михаил • Милькович Александр • Комолов Павел • Рязанцев Александр • Гащенков Михаил • Бодул Дарко • Оланаре Аарон
Селихов Александр • Комбаров Дмитрий • Боккетти Сальваторе • Максимович Никола • Ещенко Андрей • Зобнин Роман • Фернандо Мартинс • Промес Куинси • Анни Софьян • Самедов Александр • Зе Луиш Жозе
29 апреля. Стадион «Звезда» (Пермь).
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