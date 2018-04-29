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«Амкар» — «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Амкар» — «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 9 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
28-й тур чемпионата России по футболу продолжается поединком между «Амкаром» и "Спартаком".
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Амкар
Спартак Москва
Нигматуллин Артур • Занев Петар • Идову Брайн • Белоруков ДмитрийСиваков Михаил • Милькович Александр • Комолов ПавелРязанцев АлександрГащенков Михаил • Бодул Дарко • Оланаре Аарон
Селихов АлександрКомбаров ДмитрийБоккетти Сальваторе • Максимович Никола • Ещенко АндрейЗобнин РоманФернандо Мартинс • Промес Куинси • Анни Софьян • Самедов Александр • Зе Луиш Жозе
29 апреля. Стадион «Звезда» (Пермь).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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