«Это не помешает»: перед матчем со «Спартаком» поле «Амкара» окропили святой водой

В преддверии домашнего матча со «Спартаком» (Москва) поле ФК «Амкар» освятил священнослужитель. Фотографии ритуала появились в инстаграме пермского клуба.

В пресс-службе «Амкара» сообщили, что так пермских футболистов поддержал их давний друг — отец Александр

— Батюшка ходит почти на все наши матчи, болеет за нас, живет активной спортивной жизнью, — сообщил 59.ru пресс-атташе клуба Александр Королев. — Сам отец Александр играет в баскетбол. Мы давно дружим. А на вопрос: зачем освятили поле, отвечу так: «Поможет или не поможет, но не помешает».

Также перед матчем со «Спартаком» актер сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов встретился с защитником «Амкара» из Гвинеи Секу Конде.

Гвинейский футболист признался, что выучил русский язык благодаря сериалу «Реальные пацаны» и очень хотел увидеть Николая Наумова. Во время встречи Секу Конде подарил актеру именную футболку клуба «Амкар» с надписью «Колян. 59. Пермский край».