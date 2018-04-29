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«Охота на лис» и мини-гольф: жителей Самары 1 Мая приглашают на набережную
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«Охота на лис» и мини-гольф: жителей Самары 1 Мая приглашают на набережную 

63.ru 9 минут назад
Фото: 63.ru
На набережной Волги между Полевой и Маяковского состоится городской праздник, посвященный Первомаю. Начало — в 12:00.
Здесь пройдут показательные выступления автомобилистов, выставка детского технического творчества, «парад» робототехников. В небо над Волгой поднимутся воздушные змеи и свободно летающие планеры.
Любители спорта смогут посоревноваться в ловкости на площадке «Веселых стартов», поиграть в мини-гольф и настольный футбол, принять участие в спортивной игре «Охота на лис», посетить шахматно-шашечный турнир, победить в шуточных «шапочных боях». Свое мастерство продемонстрируют поклонники велотриала и юные роллеры. Испытать свою силу и скорость гости праздника смогут, сдав тестовые нормативы ГТО — Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Традиционные и современные виды народных промыслов, ремесел и рукоделия будут представлены на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, в которых смогут принять участие все желающие.
— На Полевом спуске, на основной сцене праздника, выступит муниципальный концертный духовой оркестр. В исполнении этого коллектива прозвучат весенние вальсы, праздничные марши, мелодии и ритмы российских и зарубежных композиторов. В концертной программе примут участие воспитанники музыкальных и хореографических студий, творческие коллективы и исполнители, — рассказали в мэрии Самары.
Праздничное шествие трудящихся на площади Куйбышева 1 мая начнется в 11:00. Сбор колонны — в 9:00.
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