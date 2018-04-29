Юрий Карандин: У штаба Воробьева есть время исправить ситуацию до главных матчей ЧМХ-2018

— Уступив вчера шведам на Евротуре, сборная России потерпела пятое поражение подряд. Есть повод для паники? — Завтра у нас в Красноярске стартует Кубок Третьяка для 11-летних мальчишек, а я вылетаю в Томск на Кубок Карандина для 10-летних хоккеистов. Конечно, такой результат сборной настроения не улучшил, но паниковать смысла не вижу, такой отрезок у национальной команды был, если не ошибаюсь, и в девяностые годы. Вообще до главных матчей на чемпионате мира в Дании еще больше недели, есть время для адаптации нового тренерского штаба, для поиска оптимальных сочетаний. Будем надеяться, что ситуация нормализуется.

— Какие проблемы отметите в игре сборной России? — Мне ближе судейские вопросы, но обращают на себя внимание проблемы в позиционной обороне. Второй гол шведов — вся пятерка россиян оказалась в одном углу, третий гол соперника тоже пришел после нашей позиционной ошибки. Тенденция. Другой момент: бросается в глаза нехватка исполнительского мастерства. Шведы лучше дорожили шайбой, четче с ней работали. Наша команда по разным причинам потеряла многих ведущих игроков, это чувствуется на льду. Но будем надеяться, что молодой штаб Ильи Воробьева успеет многие вещи наладить и отработать, время, повторюсь, есть, — сказал Карандин.