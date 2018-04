Турецкий болельщик арендовал кран и обошел запрет на посещение матча

Болельщик турецкого клуба «Денизлиспор», которому на год запретили посещать стадион, сумел обойти запрет с помощью кран, сообщает Footy Away Days.

Фанат арендовал подъемный кран, подогнал его к стадиону и наблюдал за игрой с наиболее удобной точки. Мужчина вряд ли пожалел о своем поступке, поскольку его клуб в том матче победил «Газиантепспор» со счетом 5:0.

Клубы выступают в Первой лиге Турции (второй по силе дивизион). После этой победы «Денизлиспор» оторвался на три очка от зоны вылета.

A Denizlispor fan who was banned from the stadium for 12 months, hired a crane out to watch his side play this weekend!? pic.twitter.com/sRZyFDKTLL

— Footy Away Days (@FootyAwayDays_) 28 апреля 2018 г.

