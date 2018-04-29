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Турецкий болельщик арендовал кран и обошел запрет на посещение матча
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Турецкий болельщик арендовал кран и обошел запрет на посещение матча 

Мир24 1 час назад
Болельщик турецкого клуба «Денизлиспор», которому на год запретили посещать стадион, сумел обойти запрет с помощью кран, сообщает Footy Away Days.
Фанат арендовал подъемный кран, подогнал его к стадиону и наблюдал за игрой с наиболее удобной точки. Мужчина вряд ли пожалел о своем поступке, поскольку его клуб в том матче победил «Газиантепспор» со счетом 5:0.
Клубы выступают в Первой лиге Турции (второй по силе дивизион). После этой победы «Денизлиспор» оторвался на три очка от зоны вылета.
A Denizlispor fan who was banned from the stadium for 12 months, hired a crane out to watch his side play this weekend!? pic.twitter.com/sRZyFDKTLL
— Footy Away Days (@FootyAwayDays_) 28 апреля 2018 г.
До ЧМ-2018 остаётся совсем мало времени. Вот немного фактов для вас? #mir24tv #worldcup2018 #чм2018 #футбол
Публикация от МИР 24 (@mir24tv)
26 Апр 2018 в 11:40 PDT  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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