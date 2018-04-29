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Наталья Подольская представила новый клип
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Наталья Подольская представила новый клип 

Журнал ОК! 1 час назад
35-летняя певица Наталья Подольская выпустила видеоработу на песню «Проиграл». Новостью артистка поделилась в Сети, отметив, что ей хотелось сделать что-то «красивое и ироничное». И у нее это получилось, чего стоят только образы певицы!
В клипе Подольская ведет опасную игру с мужчиной (или он с ней?). Так, Наталья демонстрирует мастерство в бильярде.
Наталья Подольская
Подольская продумывает каждый шаг в шахматах.
Наталья Подольская
Но главное оружие певицы — ее красота, которую она смело пускает в ход.
Наталья Подольская
Наталья Подольская
Ранее Наталья рассказывала, что сама ждет с нетерпением премьеру клипа. Она даже не стала дожидаться официальной даты выхода видео и показала поклонникам свои любимые кадры.
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