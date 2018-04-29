Наталья Подольская представила новый клип

35-летняя певица Наталья Подольская выпустила видеоработу на песню «Проиграл». Новостью артистка поделилась в Сети, отметив, что ей хотелось сделать что-то «красивое и ироничное». И у нее это получилось, чего стоят только образы певицы!

В клипе Подольская ведет опасную игру с мужчиной (или он с ней?). Так, Наталья демонстрирует мастерство в бильярде.

Наталья Подольская

Подольская продумывает каждый шаг в шахматах.

Наталья Подольская

Но главное оружие певицы — ее красота, которую она смело пускает в ход.

Наталья Подольская

Наталья Подольская

Ранее Наталья рассказывала, что сама ждет с нетерпением премьеру клипа. Она даже не стала дожидаться официальной даты выхода видео и показала поклонникам свои любимые кадры.