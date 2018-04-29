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Сборная Уругвая будет играть в настольный теннис во время чемпионата мира-2018
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Сборная Уругвая будет играть в настольный теннис во время чемпионата мира-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная Уругвая попросила установить инвентарь для настольного тенниса на базе спорткомплекса «Борский» в Нижегородской области, где они остановятся на время проведения чемпионата мира-2018. Как сообщила менеджер спорткомплекса Ольга Губина, возможно для команды установят и бильярд.
— Что касается питания, то сборная Уругвая привезет с собой уругвайского шеф-повара, — цитирует «Р-Спорт» Губину. — Для досуга команда попросила установить на базе теннисные столы, что мы и сделали. Для командных собраний сборная Уругвая попросила круглые столы. Также, возможно, будет бильярд на базе, но это пока предварительное пожелание от команды.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Уругвай сыграет в группе А вместе со сборными России, Саудовской Аравии и Египта.
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