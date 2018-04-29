Вадим Евсеев: «Почему мы должны менять состав после победы над „Тосно“?»

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев перед матчем 28-го тура РФПЛ против "Спартака" объяснил отсутствие в стартовом составе Аарона Оланаре . Также специалист объяснил, почему он сделал только одну замену по сравнению с победным матчем в «Тосно».

— Помимо Оланаре у нас еще 25 игроков, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Евсеев. — Сегодня выйдет тот состав, который тренерский штаб увидел оптимальным.

— Если сравнивать состав в предыдущем туре с этим, то увидим одну замену — Гол нахватал карточек. Значит ли это, что вы не меняете подход к игре с «Тосно» и «Спартаком»?

— У одного и того же состава могут быть в каждой игре разные задания и требования. Безусловно, этот состав добился результата в предыдущей игре, которая была важна как «Тосно», так и нам. Почему мы должны менять состав?

Матч 28-го тура РФПЛ «Амкар» — «Спартак» пройдет 29 апреля, начало — в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.