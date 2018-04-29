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«Краснодар» обыграл «Локомотив» в молодёжном первенстве и упрочил своё лидерство
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«Краснодар» обыграл «Локомотив» в молодёжном первенстве и упрочил своё лидерство 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 28-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал на своём поле «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Академия ФК Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей дубль оформил Рустам Халназаров, а ещё один гол забил Даниил Уткин. За «железнодорожников» точными ударами отметились Тимур Сулейманов и Алексей Миронов. С 83-й минуты хозяева играли вдесятером после того, как полузащитник Артём Голубев получил вторую жёлтую карточку.
«Краснодар» (62 очка) по итогам тура закрепился на первом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Локомотив» (51) находится на третьей строчке.
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