«Краснодар» обыграл «Локомотив» в молодёжном первенстве и упрочил своё лидерство

В матче 28-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал на своём поле «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Академия ФК Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Краснодар» (62 очка) по итогам тура закрепился на первом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Локомотив» (51) находится на третьей строчке.