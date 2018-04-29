Евсеев: меня постоянно спрашивают про Оланаре, а у нас ещё 25 игроков

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев дал комментарий по стартовому составу команды на матч 28-го тура РФПЛ с московским «Спартаком»

«Меня постоянно спрашивают про Оланаре, а у нас ещё 25 игроков. Сегодня выйдет тот состав, который тренерский штаб видит оптимальным. Даже если состав не меняем, тактический рисунок может быть другим. Безусловно, этот состав добился результата в предыдущей игре, которая была очень важна для обеих команд. Почему мы должны менять состав?», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».