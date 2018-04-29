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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Пол Мерсон ждёт разгрома команды Венгера
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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Пол Мерсон ждёт разгрома команды Венгера 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», который состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Ставки: тотал больше 2,5 мяча за 1.60, победа «МЮ» с форой "-2,5" за 3.60.
«У «Арсенала» нет выбора, кроме как дать лидерам отдохнуть на «Олд Траффорд». Они никак не смогут попасть в первую четверку, поэтому Лига Европы является для лондонцев приоритетом и единственным маршрутом в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мне жаль Арсена Венгера, эта игра попала между матчами с «Атлетико», но возможная победа в Лиге Европы компенсирует поражение в его последней поездке на «Олд Траффорд». Ну а сегодня «МЮ» легко победит", — сказал Пол Мерсон.
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