Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», который состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Ставки: тотал больше 2,5 мяча за 1.60, победа «МЮ» с форой "-2,5" за 3.60.
«У «Арсенала» нет выбора, кроме как дать лидерам отдохнуть на «Олд Траффорд». Они никак не смогут попасть в первую четверку, поэтому Лига Европы является для лондонцев приоритетом и единственным маршрутом в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мне жаль Арсена Венгера, эта игра попала между матчами с «Атлетико», но возможная победа в Лиге Европы компенсирует поражение в его последней поездке на «Олд Траффорд». Ну а сегодня «МЮ» легко победит", — сказал Пол Мерсон.