Венгер получил подарок от Фергюсона перед матчем «МЮ» — «Арсенал»

Шотландский специалист подарил Венгеру миниатюрный серебряный кубок в чёрной коробке. Венгер пригласил сфотографироваться главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, с которым у него возникали конфликты в прошлом. Специалисты пожали друг другу руки.

Напомним, недавно Венгер объявил об уходе из «Арсенала» после 22 лет в клубе.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Арсенала».