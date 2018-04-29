Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед выездным матчем с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии получил подарок от легендарного экс-наставника манкунианцев сэра Алекса Фергюсона.
Шотландский специалист подарил Венгеру миниатюрный серебряный кубок в чёрной коробке. Венгер пригласил сфотографироваться главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, с которым у него возникали конфликты в прошлом. Специалисты пожали друг другу руки.
Напомним, недавно Венгер объявил об уходе из «Арсенала» после 22 лет в клубе.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Арсенала».