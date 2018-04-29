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«Борьба за выживание» в Алабино: 1500 человек преодолевают полосу препятствий на «Гонке героев»
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«Борьба за выживание» в Алабино: 1500 человек преодолевают полосу препятствий на «Гонке героев» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
10-километровая трасса проверит любого желающего на прочность.
На полигоне Алабино сегодня проходит настоящая борьба за выживание — спортивные соревнования «Гонка героев». Цель каждого участника: пройти полосу препятствий длиной в 10 километров и, что называется, не ударить лицом в грязь.
Трасса настолько объемна и сложна, что ее прохождение может занимать до нескольких часов: команды, которые стартовали в 11 часов, добрались до финиша только к обеду. Однако, на «Гонке героев» как нигде действует принцип «Главное не победа, главное — участие»: в выходной день после тяжелой рабочей недели участники прибыли на соревнования целыми семьями.
В «Гонке героев» принимают участие и профессиональные спортсмены. Прославленная российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина рассказала «Звезде» о своих впечатлениях от мероприятия.
«Прекрасный праздник совпал и с открытием нового сезона «Гонки героев», и с 95-летием ЦСКА. И наша команда сегодня принимала участие. До финиша дошли!», — со смехом сказала спортсменка.
Однако, сама поучаствовать отказалась, предпочтя моральную поддержку своей команды подбадривающими выкриками.
Между тем, ранее военнослужащие российской военной базы в Таджикистане совместно с сотрудниками Таджикской академии сельскохозяйственных наук начали первый этап подготовки местности к проведению «Гонки героев». Специалисты взяли на анализ пробы почвы и воды на соответствие санитарным нормам.
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