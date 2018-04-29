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На заброшенном заводе Волгограда начались бои за Берлин
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На заброшенном заводе Волгограда начались бои за Берлин 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Красноармейском районе Волгограда начинаются уличные бои за Берлин. Масштабное сражение за столицу Германии пройдет на территории заброшенного завода «Динамо», сохранившего исторический антураж.
— Мы должны погрузить зрителя именно в атмосферу Берлина и показать дома, вывески, указатели и столбы немецкой столицы весны 1945 года, — рассказывают волгоградские реконструкторы. — В других регионах нет такого антуража. Они штурмуют заброшенные школы, построенные в 70-х годах.
Реконструкторы, решившие оживить события 1945 года, делают акцент на военных баталиях. На территории заброшенного завода сразятся не только пешие бойцы, но и водители советской и немецкой техники музея — заповедника «Сталинградская битва».
Пока V1.ru готовит фоторепортаж с масштабных боев за Берлин, смотрите, как волгоградские реконструкторы захватывали столицу Германии в прошлые годы.
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