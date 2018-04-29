Корнеев: по словам Манчини, у него нет нападения, а у ЦСКА есть Муса

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ с московским ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня, 29 апреля, и начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Учитывая последние события, которые произошли в командах, могу сказать, что фаворита в этом матче нет. «Зенит» лихорадит в последних матчах, но состав у команды очень сильный. ЦСКА проводит последние игры хорошо, но каждая потеря игрока — это проблема для красно-синих, а сегодня на поле не будет Понтуса Вернблума и Алана Дзагоева. Поэтому шансы — 50/50. Всё в этом матче решит индивидуальное мастерство и реализация голевых моментов.